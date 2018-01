Na Planckendael veroveren olifantjes ook Mechelen 02u38 0 Foto Legreve De olifantjes worden kunstig versierd. Mechelen Na Planckendael is nu ook Mechelen in de ban van olifantjes. Vandaag en morgen verdeelt Sjarabang 75 kunstig versierde slurfdragers, en evenveel mussen, over etalages in de stad.

De dieren uit polyester vertrokken enkele maanden geleden naar instellingen voor personen met een handicap om deze week kunstig versierd terug te keren. Vandaag en morgen verspreiden medewerkers van Sjarabang ze over de stad. "We hebben ze laten maken in aanloop naar Kunstproeven in maart, ons jaarlijks festival in en rond het Cultuurcentrum voor mensen met en zonder een beperking. Vorig jaar hadden we meer dan duizend deelnemers, dus zal het voor het eerst drie dagen duren", vertelt Marleen D'Joos. Dat de olifantjes er net komen op het ogenblik dat er twee babyolifantjes rondlopen in Planckendael, is gelukkig toeval. Vorige jaren deed Sjarabang hetzelfde al met pinguïns en schildpadden, ezels en varkens en katten en konijnen. "De vraag wordt alleen maar groter, zowel bij deelnemers als winkeliers." Het project werd mee mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van Mechelen MeeMaken en de exposerende handelaars.





(WVK)