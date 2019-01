Na de terreurdreiging: bezoekers vinden weer hun weg naar Kazerne Dossin Wannes Vansina

10 januari 2019

15u26 0 Mechelen Kazerne Dossin blikt tevreden terug op 2018. Nadat de bezoekerscijfers kelderde ten gevolge van de terreurdreiging, kwamen vorig jaar weer evenveel bezoekers naar het museum dan tijdens de openingsjaren.

Kazerne Dossin mocht vorig jaar 68.797 bezoekers verwelkomen, 9% meer in vergelijking met 2017. Dat is vooral te danken aan de individuele bezoekers, want het aantal schoolbezoekers bleef stabiel op iets meer dan 30.000. “Dat komt onder andere door onze grotere tijdelijke expo’s zoals ‘The Art of War’ en ‘Holocaust en Strips’. Maar ook belangrijke actuele thema’s zoals polarisatie en radicalisering lokken meer mensen naar het museum”, zegt communicatieverantwoordelijke Klaartje De Boeck. De bezoekerscijfers kelderden een paar jaar geleden ten gevolge van de terreurdreiging. Blijkbaar is de angst weg en keren de mensen nu terug naar het museum en memoriaal. “We benaderen opnieuw de cijfers van onze openingsjaren.”