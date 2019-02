Na “alweer” ongeval op kruispunt fietsostrade: “Positieve verandering graag!” Wannes Vansina

28 februari 2019

11u59 0 Mechelen Deze ochtend is een fietsende tiener gewond geraakt bij een aanrijding op het kruispunt van de fietsostrade en de Caputsteenstraat in Mechelen. “Alweer”, stelt buurtvereniging Thuis in Nekkerspoel. “Talmen is geen optie. Positieve verandering graag!” Ook sp.a vraagt dringend actie.

Al voor de aanleg van de fietsostrade werd gewaarschuwd voor het gevaar van de kruising en ook daarna vestigden buurtbewoners er meermaals de aandacht op. “Naast de individuele verantwoordelijkheid is er ook het voorzorgsprincipe. Jongeren kunnen het gevaar van deze situatie niet even goed inschatten. Als de politiek ervoor kiest om alsmaar drukker wordend sluipverkeer te laten kruisen met een alsmaar drukker wordende fietsostrade, aan een school, dan heeft ze een verpletterende verantwoordelijkheid”, stelt Thuis In Nekkerspoel.

Ook sp.a spreekt van “het zoveelste ongeval op één van de kruispunten van de fietsostrade”. “Onduidelijke verkeerssituaties en het gebrek aan snelheidscontroles maken van de fietsostrade in Mechelen momenteel één groot zwart punt in plaats van een veilige route. Er is nood aan actie, alvorens er nog zwaardere ongevallen gebeuren,” zegt Thijs Verbeurgt, voorzitter sp.a Mechelen. Hij wil alle conflictpunten met auto’s weg.

Fietsbruggen

De stad nam in verleden al maatregelen om de veiligheid te verhogen. Zo werd de initiële voorrangsregeling omgedraaid – gebruikers van de fietsostrade heeft geen voorrang meer – en kwamen er verkeersremmers, asverschuivingen en signalisatie. “We gaan dat opnieuw evalueren en bekijken wat er bijkomend kan gebeuren”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld).

“Ten gronde is het zo dat de stad altijd vragende partij is geweest voor conflictvrije fietsostrades, maar werd bij de aanleg daar anders over beslist. We gaan de vraag opnieuw op tafel leggen bij provincie en Vlaamse overheid. We denken dan in de eerste plaats aan fietsbruggen”, aldus de schepen.

Volgens politiecijfers raakten er vorig jaar twee personen lichtgewond bij verkeersongevallen op de fietsostrade, een op een kruispunt en een op de fietsostrade zelf.