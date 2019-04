N15 twee dagen afgesloten voor vernieuwen asfalt Wannes Vansina

01 april 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maakt van de paasvakantie gebruik om werkzaamheden uit te voeren aan de Dorpsstraat/Westmeerbeeksesteenweg (N15) in Heist-op-den-Berg. Op maandag 8 en dinsdag 9 april wordt het versleten wegdek vernieuwd vanaf het kruispunt met de Hoekstraat tot net voorbij het kruispunt met de IJzerenweg. De N15 zal volledig zijn afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via Kleine Steenweg, Liersesteenweg (N10), Haltestraat/Begijnendijksesteenweg en Houtvensesteenweg/Vennekensstraat. Fietsers kunnen wel gewoon door. Door het asfalt te vernieuwen in de vakantie hoopt AWV de verkeershinder te beperken. Bij regenweer of te lage temperaturen kunnen de werkzaamheden niet plaatsvinden.