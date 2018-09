N-VA: "We moeten besparen. Schuld van stad moet naar beneden" 07 september 2018

02u46 0 Mechelen N-VA Mechelen trekt met de zowat minst sexy boodschap naar de gemeenteraadsverkiezingen: besparingen. "De schuld moet naar beneden of we komen in de problemen", waarschuwt de partij. Nieuwe parkjes? Liever niet. "We willen enkel investeringen die noodzakelijk zijn."

Bij de voorstelling van de begroting in december communiceerde burgemeester Bart Somers (VLD-GROEN-M+) en schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V) een schuld van 273,5 miljoen euro, oftewel 3.197 per Mechelaar. Volgens N-VA ligt deze in de realiteit nog een pak hoger. De partij rekent ook de schulden van het OCMW en van de dochterondernemingen mee en komt zo aan 308 miljoen of 3.500 per inwoner.





Het stadsbestuur kondigde eerder het voornemen aan om de berg af te bouwen. "Maar op het einde van de planningsperiode, in 2021, zal de schuld na bezuinigingen nog altijd 1,61 keer de gewone ontvangsten evenaren", zegt Bert Smits, N-VA-kandidaat en professor Financieel Risicobeheer.





Staat de stad op de rand van het faillissement zoals sommige Franse steden. Dat nu ook weer niet. "De begroting draait jaar na jaar met tekort. De schuld moet naar beneden wil Mechelen niet in financieel woelige wateren terechtkomen", aldus Smits.





Volgens lijsttrekker Freya Perdaens is het ook het goede moment om op de rem te gaan staan. "Mechelen is mooi, laat er ons nu ook voor zorgen dat ze financieel gezond is."





N-VA pleit niet voor een investeringsstop, wel om enkel nog geld te stoppen in projecten die noodzakelijk zijn "zoals veiligheid, openbaar domein en dienstverlening". (WVK)