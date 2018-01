N-VA vraagt kiesstrijd zonder borden 02u48 0

N-VA Mechelen heeft naar eigen zeggen de andere politieke partijen aangeschreven met de vraag om tijdens de campagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in oktober geen verkiezingsborden te plaatsen. "Een echt verbod op aanplakborden is moeilijk haalbaar", zegt afdelingsvoorzitter Karl Vermaercke, "maar als we met alle partijen tot een akkoord kunnen komen om geen borden te plaatsen op privédomein, zouden we al een flinke stap zetten naar een meer duurzame campagne en een minder slordig stadsbeeld."





"De eerste dagen zien die affiches er netjes uit en staan alle borden nog mooi recht. Maar als het een paar keer geregend heeft, de affiches beginnen af te bladderen en de borden schots en scheef zakken, wordt het een rommeltje van jewelste. Niemand zit te wachten op zulke visuele vervuiling", vindt schepen Marc Hendrickx.





Het is bekend dat N-VA in heel Vlaanderen al sinds jaren sterk inzet op communicatie en propaganda via sociale media en op dat vlak een voorsprong heeft op de andere partijen. (WVK)