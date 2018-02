N-VA-schepen: "Huur kleine winkelpanden veel te hoog" 28 februari 2018

02u38 0 Mechelen "De eigenaars moeten beseffen dat er een overaanbod is aan kleine panden." Volgens schepen van Katleen Den Roover (N-VA) vraagt een aantal eigenaars ontzettend hoge huurprijzen, waardoor winkels leeg blijven staan.

Den Roover communiceerde gisteren cijfers in verband met de leegstand van winkelpaden. "We stellen vast dat de voorbije drie jaar de cijfers inzake leegstand gunstig evolueerden. In het kernwinkelgebied is de leegstand teruggedrongen van 10,6% eind 2015 tot 7,9 % eind 2017. Dit is een zeer goed resultaat", stelt schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA).





Nieuwe subsidie

Er kwamen ook winkelkpanden bij, in tegenstelling tot de rest van Mechelen. Daar was de daling van de leegstand ook minder fors, van 9,7% naar 8,8%. Het hoeraverhaal dient ook genuanceerd, want in 2012 stond maar 7,4% van de Mechelse handelszaken leeg. Uit analyse blijken het vooral kleine winkelpanden te zijn die leegstaan, denk maar aan de Geitestraat. "Met een nieuwe subsidie zetten we dan ook in op het samenvoegen van kleine winkelpanden", zegt Den Roover, die sommige eigenaars een veeg uit de pan geeft.





"In gesprekken die ik de laatste weken voerde stelde ik ook vast dat voor een aantal kleine leegstaande winkelpanden de gevraagde huur ook ontzettend hoog is. Er worden dan prijzen gevraagd hoger dan in de andere centrumsteden." De leegstand van de brutowinkelvloeroppervlakte groeide wel dankzij de leegstad van onder meer Senam, Mediamarkt en Son. De schepen wil verder op de ingeslagen weg. "Het vernieuwen van het openbaar domein en streven naar een goede mix tussen horeca en handel dragen bij aan het versterken van onze binnenstad. De inzet van Mest voor pop-ups leidt er toe dat heel wat hippe zaken een start maken", stelt ze. Met de organisatie van de jaarlijkse retailtour wil de stad grote en kleinere retailers aantrekken om zich in de stad te vestigen.





Er wordt ook repressief opgetreden via de leegstandsbelasting. (WVK)