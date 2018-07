Mysterieuze knallen zetten wijk op stelten BUURTBEWONERS SOMS TOT 12 KEER PER DAG OPGESCHRIKT TIM VAN DER ZEYPEN

25 juli 2018

02u28 0 Mechelen Buurtbewoners van woonwijk 'Guldendal' in Mechelen-Zuid piekeren zich nu al ruim een maand suf. Een doffe knal schrikt hen soms tot twaalf keer per dag op. Niemand lijkt voorlopig een idee te hebben waarvan het geluid afkomstig is.

"De knal van Guldendal. Het lijkt haast de titel voor een stripboek van Suske & Wiske", vertelt een inwoner van de recent gebouwde woonwijk. Sinds eind mei, begin juni worden buurtbewoners van de Meubelstraat, de Albaststraat, de Goudleerstraat, Guldendal en de Belgradestraat dagelijks opgeschrikt door knallen. Volgens verschillende buurtbewoners klinken die steeds anders: "Gaande van het afgaan van een paintballgun tot het afschieten van een kanonskogel." Buurtbewoners begonnen de knallen te registreren en sommigen hielden er zelfs een logboek op na. Opmerkelijk is ook dat het voor de buurtbewoners bijna onmogelijk is om de knallen te voorspellen. "Er is geen lijn in te trekken. Het is nooit op een vast tijdstip. Laat staan dat er een patroon in terug te vinden is", vertelt Filip Coertjens uit de Meubelstraat. "Soms weerklinken ze zes keer, soms zelfs twaalf keer per dag."





De inwoners van de woonwijk willen nu eindelijk te weten komen wat er aan de hand is. "Iedereen heeft zo z'n eigen theorie over waar die knallen vandaan kunnen komen", vult Harald (29) uit de Albaststraat aan. "Iedereen tast voorlopig nog in het duister en de knallen verdwijnen niet. Integendeel." Veel buurtbewoners beginnen de knallen erg vervelend en beangstigend te vinden. "Kleine kinderen of huisdieren schrikken ervan", gaat Filip verder. "Ik wil weten waar die knallen vandaan komen. Voor hetzelfde geld is hier meer aan de hand."





Onweerkanon

De buurtbewoners probeerden in het verleden de knallen zelf al te lokaliseren en te identificeren. Zo werd er eerst gedacht aan een kanon om vogels weg te jagen of aan onweerkanonnen. Ook gasophopingen in de riolen werden in beschouwing genomen. Eandis kwam dat al controleren maar wierp die denkpiste van tafel. Verder werd de lokale politiezone van Mechelen-Willebroek via de wijkagent op de hoogte gebracht. Bouwfirma Willemen, die het project destijds uit de grond stampte, werd eveneens in kennis gesteld. Allemaal zonder resultaat. In naam van alle buurtbewoners in de woonwijk en met hun goedkeuring nam Filip nu contact op met de milieudienst van de stad. "Hopelijk weten zij meer of komen zij naast antwoorden ook met oplossingen", besluit Filip.