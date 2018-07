Muzikant houdt crowdfunding voor cd 31 juli 2018

De Walemse zanger en gitarist Peter De Roeck (37) is met een crowdfundingsactie gestart voor de opname van een debuutcd met zijn band Roekie. Hij hoopt niet alleen 3.700 euro op te halen, maar wil ook de nodige ruchtbaarheid geven aan zijn band met Evelien Sol (cello), Niels Groenen (contrabas) en Wim Wijckmans (percussie). "De eerste proefopnames zijn achter de rug, we hebben er al een single uit kunnen puren. Het releaseconcert staat gepland op 1 december. Ik wil met mijn muziek naar de radio trekken."





De Roeck schreef alle nummers. Hij haalt Damien Rice, Glen Hansard en Ryan Adams aan als referentie, maar zingt in het Nederlands. Roekie speelt op 25 augustus op Maanrock.





"Hopelijk hebben we tegen dan voldoende funders kunnen overtuigen."





Info: nl.ulule.com/roekie.





(WVK)