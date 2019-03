Muziekwereld rouwt om bezieler Bizjoe, Der Polizei en LSP Band Wannes Vansina

11 maart 2019

14u00 0 Mechelen De Vlaamse muziekwereld is een van zijn meest markante persoonlijkheden uit de jaren 70 en 80 kwijt: Jean Rousseau. De inspirator van onder meer Bizjoe, Der Polizei en de LSP Band overleed zondag. Een maand geleden maakten zijn muzikale vrienden hem nog gelukkig met een speciaal concert voor zijn 69ste verjaardag.

Jean Rousseau was een opvallend figuur in de Vlaamse muziekwereld. Nog altijd staat zijn ‘Evelyne’ in de Lage Landenlijst van Radio 1, een nummer dat hij samen met Bert De Coninck maakte voor diens LP ‘Enfant terrible’ in 1975. Daarvoor had de muzikale duizendpoot al hitjes met Hold Up, daarna zou hij hoge ogen gooien met eerst Bizjoe met Sjarel van den Bergh, Der Polizei en tenslotte de LSP Band. “Ik noemde hem wel eens de Vlaamse Zappa. Hij was niet zo’n geniale muziekfreak, maar hij had de humor en de présence. Heel veel muzikanten zijn schatplichtig aan hem”, zegt goede vriend en drummer Firmin Timmermans.

Pure ironie

Met de LSP Band boekte de letterlijk en figuurlijk grote mijnheer grote successen in de jaren 80. “We hadden niks om handen en wilden naar de Gentse Feesten zonder te veel te moeten repeteren. De covergroep ontstond als grap en werd vervolgens een groep die Vlaanderen zou platspelen. Het was trouwens ook Jean die de naam bedacht. Hij verwijst naar Leading Succesful People, een organisatie van grootverdieners die verdacht werd van brainwashing en later werd verboden. De leuze van de organisatie: ‘Wij zijn fantastisch’. De naam was pure ironie”, diept Timmermans herinneringen op.

De Verloren Zoon

Jean Rousseau speelde niet alleen, hij begeesterde ook. In het legendarische café De Verloren Zoon van Bodo Van de Voorde in thuisstad Mechelen was hij ook verantwoordelijk voor de aankoop van de LP’s. “Hij heeft veel mensen goede muziek leren kennen en we jamden vaak samen op café”, herinnert van den Bergh zich. Hijzelf werd ook geïnspireerd. “Zonder Jean zou ik met mijn karakter misschien niks hebben gedaan met mijn muziek.” Rousseau was overigens ook een van de bezielers van de Dijlefeesten. “Hij verzorgde jarenlang het geluid van het festival. Voor peanuts, voor het plezier. In 2015 bij de 40ste editie heb ik nog een hommage gebracht”, aldus van den Bergh.

Duim

Eind jaren 80 maakte een hersentumor een einde aan de muziekcarrière, sinds 2009 is Rousseau na de zoveelste beroerte totaal verlamd. Op initiatief van Timmermans kwamen oud-collega’s Jan Houtekiet, Dany Caen, Chris Peeters, Romeo Spinelli en Sjarel van den Bergh op 10 februari een verjaardagsconcert spelen in zorgcentrum De Valier in Liedekerke, waar hij sinds 2016 woonde. “Ik ben zo blij dat we dat nog hebben kunnen doen”, zegt Timmermans. Ook al kon Rousseau niet meer communiceren, het deed hem zichtbaar deugd. “Hij was heel geconcentreerd aan het luisteren en op het moment dat we ‘Rijden’ (van Bizjoe – red.) speelden, ging zijn duim op, ook al had hij problemen met zijn motoriek”, zegt Van den Bergh.

“Lust for life”

Jean Rousseau wordt niet alleen bewonderd om wat hij voor de Vlaamse muziek betekende, ook voor zijn vechtlust. Dokters hadden hem al tien jaar afgeschreven. “Zijn ‘lust for life’ was enorm, ook al kon hij niet bewegen of communiceren. Jean klaagde nooit, lachte altijd. Hij was een uitzonderlijk man”, aldus Timmermans. Dat bevestigt zijn echtgenote Greta Arys, met wie hij destijds zijn werkgever – de BRT – deelde. “Niemand die zijn levensdrang gezien zijn lijdensweg kon begrijpen.” Zij zal Jean herinneren als “haar lieve ‘sjoe’ en grote steun en toeverlaat”. De uitvaartplechtigheid vindt zaterdag om 14 uur plaats in het Crematorium Siesegem van Aalst.