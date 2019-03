Muurschilderingen Schepenhuis tonen zich aan publiek Antoon Verbeeck

06 maart 2019

Met de deskundige uitleg van een gids konden vandaag de muurschilderingen de Calvarie en het Laatste Oordeel in het Schepenhuis gratis bezocht worden. Een eenmalige gebeurtenis. Vorig jaar werd de muurschildering het Laatste Oordeel gerestaureerd door Ornament cvba. Diezelfde firma is momenteel de laatste restauratieve werken aan de muurschildering de Calvarie aan het afhandelen. Om het einde van de restauraties te vieren, liet de stad vandaag het grote publiek meegenieten van van de 16de eeuwse schilderingen. De restauratie had een prijskaartje van 63.695 euro, waarvan 40.000 euro werd betaald door Vlaanderen.