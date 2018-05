Muurschilderingen Schepenhuis krijgen opfrisbeurt 24 mei 2018

Niet alleen het Schepenhuis ondergaat een restauratie, ook de aanwezige muurschilderingen worden aangepakt. Begin juli gaan restaurateurs aan de slag. "Vanaf de 15de eeuw is het gebruikelijk om rechtszalen te verfraaien met schilderijen en sculpturen die de rechters aansporen hun belangrijke taak gewetensvol uit te voeren, zogenaamde gerechtigheidstaferelen. In het Mechelse Schepenhuis zijn twee zulke taferelen aanwezig, één op het gelijkvloers en één op de verdieping", zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen. De restaurateurs hebben er twee keer tachtig kalenderdagen voor nodig. Kostprijs: 63.659 euro. Het einde van de verbouwingswerken aan het Schepenhuis in functie van de herbestemming tot onthaalbalie wordt begin september verwacht. (WVK)





