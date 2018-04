Muurschildering siert buurttuin Heihoek 14 april 2018

02u49 0 Mechelen Mechelen is een imposante muurschildering rijker. Kunstenaar Jurgen Gielen (41) maakte een prachtige tekening voor de buurttuin van zijn buren van de Heihoek.

De De Langestraat telde al twee imposante muurschilderingen, Gielen - wiens tekeningen de Mechelaars kennen van restaurant Puro, de Zakstraat of dierenpark Pairi Daiza - zorgde voor een derde. Tien dagen was hij in de weer met de schildering op een blinde gevel. "Omdat de buren het mij hebben gevraagd. We helpen elkaar in de straat", verklaart de kunstenaar. Hij realiseerde een lamp met daarin een boom met onder meer kinderen en (echte) vogelhuisjes. Onderaan komt een bijenhotel. "Het stelt een microklimaat voor, zoals deze buurttuin er ook een is."





De tekening kreeg ook een mysterieus bijschrift. Een vertaling van de Engelse wijsheid 'If you plant a garden today, you believe in tomorrow', zo blijkt. "Maar dan vertaald in het Deens, om het exotischer te maken. De woorden 'planten' en 'morgendagen' zijn leesbaar, dus heeft iedereen sowieso de context mee", lacht Gielen. De buren zijn blij met het resultaat. "Dit is een groen lichtpuntje in een grijze steenwoestijn", zegt Lejo Vanhaelen. De buurttuin, die organisch moet groeien, krijgt stilaan vorm met onder meer plantenbakken en een appelboom. "Nu zondag planten we met de hulp van VELT de eerste kruiden. Met de bijenwerkgroep Aculea werken we het hotel af." Het braakliggend terrein werd ter beschikking gesteld door het Sociaal Huis. (WVK)





