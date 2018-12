Muurschildering in Schepenhuis wordt vanaf januari gerestaureerd Antoon Verbeeck

22 december 2018

16u11 0 Mechelen Vanaf januari gaat de conservatie van de tweede muurschildering De Calvarie in het Schepenhuis van start. De werken zullen omstreeks april klaar zijn.

De eerste twee luiken van de restauratie en de herbestemming van het Schepenhuis zijn ondertussen afgerond. Het betrof de restauratie, de verbouwingswerken en de inrichting. De restauratie van de historische muurschilderingen in de voormalige raadzaal op de eerste verdieping vormt het derde en laatste luik. “Mechelen heeft in meerdere toegankelijke gebouwen in de historische binnenstad waardevolle muurschilderingen uit verschillende periodes behouden. Denk maar aan het Hof van Busleyden, de Sint-Janskerk, de Onze-Lieve-Vrouw over de Dijlekerk en de Sint-Romboutskathedraal. Het behouden van deze historische muurschilderingen is belangrijk en geeft ons niet alleen veel informatie over het verleden, maar anderzijds draagt het bij tot de aantrekkingskracht van onze monumenten”, aldus schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). Eerder werd al de muurschildering Het Laatste Oordeel, op de eerste verdieping van het Schepenhuis, onder handen genomen. Het kostenplaatje voor de restauratie van beide muurschilderingen bedraagt 63.659 euro, waarvan 40.000 euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.