Museum trekt veel minder bezoekers dan verwacht. Resultaat: 547.000 minder inkomsten Wannes Vansina

19 december 2018

Stevige streep door de rekening van autoneem gemeentebedrijf Mechelen Actief in Cultuur. Uit een budgetwijziging blijkt dat de opbrengsten uit het nieuwe museum Hof van Busleyden 547.000 euro lager uitvallen dan begroot. “Het aantal bezoekers werd te positief ingeschat”, verklaart schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen). “Daarbij komt dat het museum later is kunnen opengaan dan aanvankelijk gepland, wat zich ook vertaalt in de cijfers.” Volgens Siffer zou het pas echt slecht nieuws geweest zijn moest de stadsbegroting het gat hebben moeten dichten, wat niet het geval is. “We hebben de minder opbrengsten volledig binnen het autonoom gemeentebedrijf kunnen compenseren.” Dat gebeurde deels in het museum, deels binnen de algemene werkingskosten en bij het Cultuurcentrum. “Het is een algemene tendens dat bezoek aan musea wat minder is. Dat heeft te maken met de uitloop van de crisis, ook al zijn onze tarieven dan heel erg schappelijk”, geeft de schepen nog mee.