Motorrijder rijdt te snel: rijbewijs ingetrokken 01 juni 2018

Een motorrijder heeft zijn rijbewijs moeten inleveren voor vijftien dagen. De motorrijder werd geflitst aan de Nekkerhal op de N15.





"Hij reed op dat moment 120 kilometer per uur. Dat is maar liefst vijftig kilometer per uur te snel", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie van Mechelen-Willebroek ging na de flits meteen in de achtervolging. Ze konden hem tegenhouden aan de Zandpoortvest. Binnenkort mag hij het ook gaan uitleggen aan de politierechter.





Hij riskeert een bijkomend rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.





(TVDZM)