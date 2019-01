Motorrijder raakt gewond bij aanrijding op Gentsesteenweg Wannes Vansina

15 januari 2019



Een motorrijder is vanavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Gentsesteenweg in Mechelen. De 26-jarige rijder kwam er in aanrijding met een personenwagen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar volgens de politie was er geen levensgevaar. Het verkeer moest een tijdlang omrijden via onder meer de Leestsesteenweg, maar intussen is de rijbaan weer vrij.