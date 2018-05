Moslimgemeenschap reageert op 'handrel': "Is dit begin van segregatie?" 16 mei 2018

02u43 0 Mechelen De Moslimgemeenschap reageert voor het eerst op de zogeheten 'handrel' van vorige week met schepen Marc Hendrickx (N-VA). "Spijtig dat er pas dialoog kwam na bepaalde uitspraken", aldus Tijani Bounaana van stichting Ikhlaas.

Schepen Marc Hendrickx besloot vorige week maandag een koppel niet te huwen, nadat de bruid in spe geweigerd had zijn hand te schudden. Nadien rezen heel wat vragen binnen de Moslimgemeenschap. Niet enkel omtrent de juridische juistheid over de weigering van het huwelijk door de schepen, maar ook hoe het wettelijk nu verder moet bij toekomstige huwelijken.





Visie van stad

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) stelde voor om bij de aanvraag van een huwelijk vooraf kennis te geven of er al dan niet een hand mag worden gegeven. Zo niet, zal er een gesprek volgen waarin de visie van de stad zal worden weergegeven. Het huwelijk zal alsnog worden uitgevoerd, ook als er geen hand wordt gegeven.





Discriminatie

"Ik stel me enerzijds de vraag of dit niet het begin van segregatie is. Een op vijf Mechelse burgers is Moslim. We werken en dragen bij aan de maatschappij. Nu worden er blijkbaar voorwaarden gesteld. Het klinkt als discriminatie", stelt Tijani Bounaana van Ikhlaas. "Een schepen is verplicht om een huwelijk te voltrekken tenzij er vragen zijn omtrent de wettelijkheid van het huwelijk."





Verder wordt er benadrukt dat de Moslimgemeenschap ongewild in een slecht daglicht wordt geplaatst door de hele hetze. Voor het koppel zelf tot slot kwam inmiddels goed nieuws. De Mechelse burgervader huwde hen afgelopen vrijdag in hoogsteigen persoon. (TVDZM)