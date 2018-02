Morocco Nuts brengt stukje Méditerranée naar Korenmarkt 14 februari 2018

Het Antwerpse Morocco Nuts heeft onlangs een winkel geopend op de Korenmarkt in Mechelen. De familiezaak is gespecialiseerd in noten, olijven, tapenades, zoetigheden en andere mediterrane producten. "Klanten kunnen zelf hun noten scheppen", zegt Tazrhini Aziz. Morocco Nuts is thuis op vele markten, onder meer in Bonheiden en Lier, maar was nog niet aanwezig in de Dijlestad. "Mechelen is een bloeiende stad, de Korenmarkt een gezellig plein", verklaart de franchisenemer de keuze om er een winkel te openen. De winkel is alle dagen geopend behalve zondag. Morocco Nuts werd opgericht in 1979. (WVK)