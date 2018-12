Morgen donderdag opent winterbar Mirage de deuren. “Breder en Mechelser dan ooit.” Wannes Vansina

12 december 2018

18u52 0 Mechelen Morgen donderdag opent winterbar Mirage opnieuw de deuren op de binnenplaats van het Mechelse stadhuis. Volgens de organisatoren is de programmatie breder en Mechelser dan ooit. “Iedereen vindt hier zijn gading”, maken ze zich sterk. De tent is dit jaar dan ook extra groot.

De vzw Mirage, sinds twee jaar met de ondernemingen NewWorld en Tailormate, is niet aan haar proefstuk toe. De winterbar opent morgen voor de zevende keer de deuren. “We vinden het fantastisch dat we dit kunnen doen”, zegt Wim Voss. De tent, eerder een chalet, is een stuk groter dan vorig jaar. In plaats van 600 feestvierders is er nu plaats voor 700 à 750 bezoekers. Onder meer ook de toog en het podium zijn groter, de aankleding mooier. Een fikse extra investering. “Vorig jaar moesten we mensen weigeren. Bovendien zaten we logistiek beperkt en konden we bezoekers niet goed genoeg bedienen”, luidt de verklaring. Alle dagen tot en met 6 januari is er wel iets te doen in Mirage, op kerstdag en nieuwjaarsdag na. “We tellen dertig activiteiten. Het programma is breder en Mechelser dan ooit. We hebben crooners, soul, disco, blues, hardrock, deephouse, orgel, kinderdisco... We hebben goed geluisterd naar de Mechelaars. Het decor blijft hetzelfde, maar de invulling is elke dag helemaal anders. We willen elke Mechelaar bereiken en op die manier ook iets anders bieden dan nieuwkomer Moose Bar.” Opvallend is onder meer ook de kinderanimatie die Mirage organiseert op twee zaterdagnamiddagen, ten behoeve van kerstshoppers. Een andere leuke uniciteit: een gin gemaakt speciaal voor de winterbar. “Op basis van blauwe bessen. We hebben maar 54 flessen. Telkens gaat 1 euro naar het goede doel.” Het goede doel vaart wel vaker wel bij Mirage. Zo bijt morgen De Warmste Kom de spits af. Keramisten, verbonden door klei aan Nora Tilley, maken kommen en vullen ze met lekkers ten voordele van ALS. Mirage hecht veel belang aan een goed contact met de buren. “Vorig jaar hadden we 12.000 bezoekers, maar geen enkele klacht. Op die weg willen we verder gaan.”

http://www.miragemechelen.be/