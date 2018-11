Moose opent après-ski bar aan Douaneplein Mirage Winterbar wil samenwerken Wannes Vansina

06 november 2018

17u07 3

Zin in après-ski? Dan hoef je niet per se naar de Alpen, het Mechelse Dounaplein is ook een optie. Na Hasselt, Antwerpen en Tomorrowland te hebben laten ‘losgehen’ op ambiancemuziek, is nu onder meer ook de Dijlestad aan de beurt.

Moose werd in 2015 in het leven geroepen door de Hasseltse Club Versuz. Vorige winter kreeg ook Antwerpen een après-ski bar, in de zomer volgde festival Tomorrowland. Het succes inspireert tot meer. Hasselt krijgt deze week haar Moose-bar, volgende week volgen Gent en Kortrijk, de week daarop Leuven en Mechelen. “Mechelen heeft als stad veel potentieel voor ons. Het heeft een jonge bevolking en grote populatie aan studenten die de stad een bruisende ‘vibe’ geven. Ook de locatie aan het Douaneplein is ideaal. Deze is makkelijk bereikbaar, er is voldoende parkeerplaats en we liggen er vrij ver van de buurtbewoners”, zegt Frédéric De Gezelle.

Het concept is in alle steden hetzelfde. In Mechelen bouwt de organisator een massief houten chalet van 200m², goed voor 300 bezoekers. Dierenhuiden en vuurkorven zorgen onder meer voor de juiste sfeer. “Binnen waan je je helemaal in een authentieke après-ski hut in de Alpen. Inclusief hyper-gezellige aankleding, een aangepast drankenaanbod - halve liters bier en een groot aanbod aan schnaps – en personeel gekleed in dirndls en lederhosen. Enkele ludieke acties als een nageltje klop spel en après-ski muziek maken het plaatje compleet.” Bezoekers zijn overigens ook meer dan welkom in lederhosen of ski-kledij. “Feel free to join, want bij Moose geldt maar één regel: hoe gekker, hoe beter!”

Moose Mechelen blijft tot en met 2 februari. De organisatoren van de Mirage winterbar keken aanvankelijk wat argwanend naar de nieuwe concurrent. “Maar intussen zijn we afspraken aan het maken om complementair te werken en onze programma’s op elkaar af te stemmen”, zegt Wim Voss. “Wij sluiten vele avonden om middernacht of 1 uur en dan kunnen onze gasten voor de afterparty naar Moose. Het is ook een ander gegeven: Moose is meer puur een discotheek, wij brengen verschillende thematische avonden.” Mirage vindt deze winter van 13 december tot 9 januari plaats in een chalet op de binnenkoer van het stadhuis.