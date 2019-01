Moordverdachte riskeert drie maanden voor drugs in de gevangenis Tim Van der Zeypen

07 januari 2019

12u05 0 Mechelen Een 34-jarige moordverdachte moest zich voor de rechter komen verantwoorden voor het bezit van drugs in de gevangenis van Mechelen. De 34-jarige Miquel B. uit Essen zit in de gevangenis op verdenking van een moord in Grobbendonk. Hij riskeert drie maanden cel.

De feiten kwamen aan het licht in 2018. Een cipier van de Mechelse gevangenis, waar B. momenteel verblijft, zag de dertiger na een bezoek iets wegstoppen in zijn mond. “De dertiger werd gefouilleerd en er werd hasj gevonden”, zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Het ging om zo’n 4,94 gram. Verpakt in een plastic zakje.” De drugs werd in beslag genomen en B. werd gedagvaard voor het bezit van drugs in de gevangenis. De dertiger verscheen zelf niet op zitting maar liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat Frédéric Thiebaut. Die betwistte het bezit van de hasj niet. “Ik ben akkoord dat er moet worden opgetreden voor druggebruik in de gevangenis maar drie maanden vorderen, vind ik te streng”, zei de strafpleiter.

Roofmoord

B. zit momenteel in de gevangenis, nadat hij werd opgepakt in februari 2018. Speurders verdenken hem betrokken te zijn bij een moord in september 2017 in Grobbendonk. De 47-jarige Rolands Brakmanis werd toen in zijn woning doodgeschoten bij een drugsdeal. De strafpleiter liet wel weten zijn betrokkenheid in de roofmoord te ontkennen. Naast B. arresteerde het gerecht ook nog een veertigjarige Hesdie M. uit Merksem. Ook hij zou volgens het gerecht betrokken zijn bij de roofmoord in Grobbendonk maar werd al vrijgelaten onder voorwaarden. Het onderzoek omtrent de moord is momenteel nog lopende.

Vonnis in deze zaak volgt op 30 januari.