Moordverdachte krijgt geldboete voor drugsbezit in gevangenis TVDZM

30 januari 2019

16u50 0 Mechelen Miquel B. uit Essen heeft een geldboete gekregen van 8.000 euro waarvan een gedeelte met uitstel. De 34-jarige werd schuldig bevonden voor het bezit van drugs in de gevangenis. Hij zit momenteel in voorlopige hechtenis naar aanleiding van een moordonderzoek in Grobbendonk.

Een cipier merkte in 2018 op hoe B. na een bezoek iets probeerde weg te stoppen in zijn mond. “Nadat hij gefouilleerd werd, trof de cipier zo’n 4,94 gram hasj aan”, vertelde openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens eerder deze maand. De drugs werd in beslag genomen en B. werd gedagvaard voor het bezit van drugs in de gevangenis.

Het parket vroeg een strenge straf. Het vorderde een celstraf van drie maanden effectief. “Te streng”, vond B.’s raadsman Frédéric Thiebaut. Hij vroeg aan de rechtbank een mildere straf. Het bezit van de drugs in de gevangenis werd niet betwist.

B. zit momenteel in de gevangenis in afwachting van zijn proces. De dertiger wordt samen met de veertigjarige Hesdie M. uit Merksem verdacht van een roofmoord in Grobbendonk. In september 2017 werd toen Roland Brakmanis dood aangetroffen in zijn woning. Hij was doodgeschoten. Zijn betrokkenheid bij de moord wordt wel betwist.