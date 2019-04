Moordverdachte (20) overgeleverd aan Noorwegen: “Speurders zullen nieuwe poging ondernemen om hem te ondervragen” Tim Van der Zeypen

10 april 2019

17u00 0 Mechelen De Franse autoriteiten hebben Makaveli Lindén overgeleverd aan de Noorse politie. Woensdagnamiddag verscheen er voor de onderzoeksrechter en werd hij aangehouden voor de moord op een 24-jarige man. In België wordt de jonge Zweed genoemd in het onderzoek naar de moord op Johanna Jostemeling midden oktober 2018.

De twintigjarige arriveerde woensdagochtend onder politiebegeleiding op de luchthaven in Noorwegen. Vandaar werd hij overgebracht naar het gerechtsgebouw in Oslo. Gedurende een half uur werd Lindén vanaf 13.00 uur ondervraagd door de Noorse onderzoeksrechter. Daar wordt de twintiger momenteel verdacht van de moord op Heikke Bjorklund Paltto. Een willekeurig slachtoffer van de Zweed die hij om het leven bracht bij een inbraak. Deze moord wordt door Lindén volgens zijn advocaat ook niet betwist. Dat liet de raadsman al weten aan de krant VG.

Twee onderzoeken

Ook in België wordt Lindén genoemd in twee onderzoeken. Het gaat naast een brutale straatroof op een jonge student langs de fietsostrade ook nog om de moord op de 58-jarige Johanna Jostameling. Zij werd in haar appartement in de Graaf van Egmontstraat brutaal om het leven gebracht met verschillende messteken. Lindén zou deze feiten mogelijks kort na de roofmoord op de Noor hebben gepleegd. Op dat moment was hij op de vlucht en werd hij internationaal geseind.

Het was bovendien dankzij de speurders in Mechelen dat Lindén werd gearresteerd. Zijn gsm werd in België opgezet en zo kon de politie hem traceren tot in Frankrijk. Een eliteteam van de Franse politie kon hem uiteindelijk in de boeien slagen in Dijon. Hij kwam toen net aan met de trein. Sindsdien zit hij in de cel. Normaal gezien zou in februari al zijn overgebracht naar Noorwegen. Alleen liet zijn gezondheid dat niet toe.

Bewusteloos

In januari werd de twintiger bewusteloos aangetroffen in zijn cel en werd hij na een verblijf in het ziekenhuis overgebracht naar een gespecialiseerde gevangenis in Frankrijk. Waardoor hij het bewustzijn was verloren, is niet bekend. Wel liet zijn advocaat aan de krant VG weten dat hij al jaren met een zware verslaving kampt maar ook psychische problemen heeft. Noorse autoriteiten lieten al weten dat er twee experts werden aangesteld om hem te onderzoeken. Nog voor de zomer zou dat onderzoek moeten zijn afgerond.

Nieuw verhoor

Hoewel Lindén al ondervraagd werd in Frankrijk door speurders van de Antwerpse FGP, wil het Mechelse gerecht zo snel mogelijk naar Noorwegen voor een nieuw verhoor. Destijds weigerde de twintiger mee te werken en droeg dat verhoor weinig bij tot de waarheidsbevingen van de speurders. “Er zal nu snel een nieuwe rogatoire opdracht worden aangevraagd en er zal een nieuwe poging worden ondernomen om hem te verhoren in verband met de Mechelse feiten”, besluit de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket.

Breivik

Lindén werd na zijn voorleiding bij de onderzoeksrechter in Noorwegen overgebracht naar de gevangenis in Ila, nabij Oslo. De gevangenis waar ook massamoordenaar Anders Behring Breivik heeft verbleven. Zijn aanhouding werd verlengd met vier weken. De twintiger is naar eigen zeggen blij dat hij opnieuw in Noorwegen is.