Moonzone maakt plaats voor 'start-upfactory' 24 februari 2018

02u26 0

In het pand in de Hendrik Consciencestraat waar tot voor kort e-sportcafé Moonzone gevestigd was, zwaaien nu studenten Media en Entertainment Business van de Thomas Morehogeschool de plak. Ze vormen het pand naast Artenova om tot een 'start-upfactory'. De laatstejaars zullen er twee keer per week weg van de schoolse omgeving aan hun bachelorproef werken. De start-ups worden niet in de praktijk gebracht, maar dat kan later mogelijk wel. Op het einde van het academiejaar komen immers investeerders langs om te bekijken of sommige projecten te realiseren zijn. (WVK)