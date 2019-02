Monnikenwerk: Mechelaar maakt Grote Markt

in raamfolie Wannes Vansina

18 februari 2019

17u45 0 Mechelen Opvallend beeld op de Leuvensesteenweg in Mechelen. Op een raam de Sint-Romboutstoren en elf geveltjes van de Grote Markt in folie. “Het was monnikenwerk. Het kostte mij zowat 1.000 uren tekenwerk en 10 uur snijwerk”, lacht de maker.

Twee jaar geleden maakte Eric Gevaerts (70) al eens de Sint-Romboutstoren in raamfolie. Daar voegde hij nu elf gevels aan toe. Hij ging minutieus te werk. “Eerst ben ik de gevels afzonderlijk gaan fotograferen, vervolgens heb ik ze op de computer nauwkeurig nagetekend. Vervolgens drukte ik het resultaat op folie en sneed ik uit.” De voormalige medewerker van Belgacom met een passie voor tekenen broedt al op een vervolg. “Nog dit jaar wil ik ook de resterende veertien panden maken alsook het stadhuis. Mijn vrouw klaagt niet, want terwijl ik op de hobbykamer op de computer bezig ben, maakt zij op een andere wenskaarten. Best gezellig met ons tweetjes.” Hij doopte zijn werk ‘Mechelen op zijn mooiste’. “Ik ben geen geboren Mechelaar, maar na veertig jaar mag ik mij toch een trotse Maneblusser noemen.” Hij bood zijn toren overigens ook al eens aan de toeristische dienst aan, maar die was naar zijn zeggen maar matig geïnteresseerd. “Jammer, want dit is toch iets uniek”, besluit hij.