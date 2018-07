Mondiaal beleid focust op kwaliteitsonderwijs 19 juli 2018

De stad Mechelen geeft 33.194 euro aan Collectief Kanaga en Plan International België voor de financiering van hun projecten. De cheque-uitreiking markeert het begin van de derde editie van de tweejaarlijkse campagne 'Mechelen Mondiaal', dat op voorstel van de Mondiale raad het thema 'Kwaliteitsonderwijs' meekreeg. De komende twee jaar zullen alle activiteiten met betrekking tot mondiaal beleid een link hebben met het thema en zal de stad activiteiten opzetten en ondersteunen om bijkomend fondsen te werven voor deze projecten. Collectief Kanaga heeft een onderwijsprogramma lopen voor vrouwen van plattelandsgemeenten in Mali. De Mechelse werkgroep van Plan International België wil dan weer 5.000 meisjes en jongens in het noorden van Benin de kans geven om naar school te gaan of een beroepsopleiding te volgen. Via een subsidiereglement gaat de volgende twee jaar nog eens 75.000 euro naar organisaties.





Info: https://mondiaal.mechelen.be/.





(WVK)