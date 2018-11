Mogelijke moordenaar van Johanna werkt voorlopig nog niet mee Tim Van der Zeypen

22 november 2018

18u30 1 Mechelen Makaveli Lindén, de twintigjarige Zweed en een verdachte in het onderzoek op de moord op Johanna Jostameling (58) uit Mechelen, is voor het eerst kunnen worden verhoord. Afgelopen dinsdag reisden twee speurders van de FGP in Antwerpen af naar Dijon in Frankrijk.

De twintiger zit er momenteel in de cel in afwachting van zijn uitlevering aan Noorwegen. Lindén wordt naast de moord op de Mechelse namelijk ook nog verdacht van een roofmoord op de 24-jarige Heikki Bjorklund Paltto in Oslo. Na die moord pleegde hij eerst nog een straatroof en vluchtte hij vervolgens via Zweden naar het zuiden van Europa. Vermoedelijk pleegde hij de moord op Johanna terwijl hij op doorreis was en al dan niet toevallig afstapte in Mechelen. Hoe de twee elkaar zouden hebben leren kennen, wordt nu nog verder onderzocht. Afgelopen zaterdag werd de 58-jarige Mechelse in haar thuisstad Hövelriege begraven.

Het gerecht in Mechelen verdenkt de Zweed ook nog van een overval op een twintigjarige fietser langs de fietsostrade. Daarbij moest de jonge Mechelaar naast zijn fiets ook nog zijn gsm en portefeuille afgeven. De fiets werd uiteindelijk teruggevonden. Enkel de portefeuille en het gsm-toestel niet. Ondanks de Zweed een eerste keer verhoord werd, leek hij voorlopig nog niet te willen meewerken. “De verdachte heeft geantwoord op enkele vragen van de Belgische speurders maar dat heeft niet bijgedragen tot de waarheidsvindingen over de feiten zelf”, voegt het parket toe. Het onderzoek wordt inmiddels verdergezet door een onderzoeksrechter in Mechelen.