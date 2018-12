Mogelijke drugsdealer opgepakt tijdens alcoholcontrole Tim Van der Zeypen

10 december 2018

08u35 1 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een mogelijke drugsdealer opgepakt. Het ging om een Kosovaar die in Nederland woont. De man had naast drugs ook zo’n 7.710 euro cash geld bij zich.

De autobestuurder werd opgemerkt door de politie omdat hij enkele bruuske bewegingen maakte met zijn stuur. “De wagen werd aan de kant gezet en meteen werd duidelijk dat hij onder invloed was van drugs”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Een drugstest bevestigde ons vermoeden. Hij had cocaïne gebruikt.” De autobestuurder was volgens de politie bijzonder nerveus en gedroeg zich bovendien verbaal agressief tegenover de verbalisanten. Hierop werd beslist om zijn voertuig te controleren. “Dat resulteerde in de vondst van tien gram cannabis en twee pakjes cocaïne”, gaat Van de Sande verder.

Grote geldsom

In de koffer werden er onder de bodemplank ook nog verschillende gsm-toestellen en 7.710 euro cash geld gevonden. “Het geld bestond uit verschillende kleine coupures”, klink het nog. “Hiervoor had de man geen uitleg.” De wagen, de drugs, de gsm’s én het geld werden in beslag genomen. De autobestuurder werd overgebracht naar het politiekantoor en ter beschikking gesteld van het parket. Dat voert nu een verder onderzoek uit naar de man, de herkomst van het geld en de aanwezigheid van de gsm-toestellen.

Negen rijbewijzen

Opmerkelijk is dat de Kosovaar niet de enige autobestuurder was waarbij de politie afgelopen weekend drugs had aangetroffen. Ook bij een andere man werd zo’n 13,1 gram aan cannabis en hasj gevonden. Deze man verloor overigens ook zijn rijbewijs omdat hij onder invloed van drugs reed. In totaal moesten negen mensen hun rijbewijs inleveren. Naast de twee voorgaande, gebeurde dit ook bij vijf dronken autobestuurders. Zij hadden tussen de 1,7 en de 2,4 promille alcohol in hun bloed. “Die laatste veroorzaakte een verkeersongeval. Hij reed tegen een paal”, verduidelijkt Van de Sande nog. “De man was beginnend autobestuurder en had zijn rijbewijs niet op zak. Zijn voertuig werd in beslag genomen.”

Tot slot werd ook het rijbewijs nog ingetrokken van een autobestuurder die naast twee promille alcohol in zijn bloed, ook toegaf drie lijntjes cocaïne te hebben gebruikt. Acht mensen moesten hun rijbewijs nog inleveren voor zes uur, zeventien anderen deden dit voor drie uur. De alcohol- en drugscontroles kaderden in de BOB-wintercampagne.