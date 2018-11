Moeder van drie kan het stelen niet laten Wannes Vansina

21 november 2018

12u26 0

Een vrouw (49) uit Sint-Agatha-Berchem moest zich woensdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen verantwoorden voor diefstal. Ze werd in oktober in Mechelen betrapt nadat haar voertuig met foutieve kentekenplaat de aandacht had getrokken van een politiepatrouille.



Bij haar terugkeer van de winkelstraat bleek ze vier gestolen flesjes parfum voor een totale waarde van 198 euro te hebben zitten in een tas met dubbele wand. In haar voertuig werd een tweede dieventas aangetroffen, bij haar thuis meer gestolen spullen.



Omdat ze eerder al negen keer werd veroordeeld voor diefstal, vorderde de procureur een gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete van 1.200 euro. Volgens de verdediging staat de werkloze moeder van drie er alleen voor en lijdt ze aan een steeldrang. De advocaat vroeg een werkstraf in hoofdorde, onderschikt probatie-uitstel met psychologische begeleiding als een van de voorwaarden.



Hij vroeg ook om haar in beslag genomen wagen en een geldsom van 650 euro niet verbeurd te verklaren. Uitspraak op 19 december.