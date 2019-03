Moeder en grootmoeder schuldig aan parentale ontvoering TVDZM

07 maart 2019

12u45 0 Mechelen De moeder en grootmoeder van een zesjarige jongen zijn door de rechters in Mechelen schuldig bevonden aan parentale ontvoering. Ze namen de jongen tegen de wil van de vader meer naar Spanje. Pas na 98 dagen trof de politie hen daar aan. Ze kregen beiden een opschorting van straf.

Na een beslissing van de jeugdrechter in 2017 mocht de moeder haar zoontje enkel zien wanneer de grootmoeder erbij was. De moeder verbleef op dat moment in een psychiatrisch ziekenhuis, het toenmalig vierjarige jongetje bij een pleeggezin. Eind juni ging de grootmoeder het kind ophalen bij het pleeggezin, bezochten ze vervolgens de moeder in het ziekenhuis en sloegen ze daarna op de vlucht. “De drie werden meteen geseind. Er werd op dat moment gevreesd voor het welzijn van het kind”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans vorige maand op zitting.

Na 98 dagen kon de politie hen aantreffen in Spanje. Het jongetje werd meteen gerepatrieerd naar België en het Mechelse gerecht vroeg de overlevering van de moeder en grootmoeder. Omdat de moeder op dat moment opnieuw zwanger was, gebeurde die uitlevering pas na vijf maanden. Het parket oordeelde uiteindelijk dat om een parentale ontvoering ging. Het vorderde tegen beiden een celstraf van een jaar met uitstel.

Emotionele zaak

De verdediging van beiden sprak over een emotionele zaak maar betwistte niet dat ze het kind hadden meegenomen naar Spanje. Advocaat Dirk Jacobs, de advocaat van de moeder, vroeg de vrijspraak. Volgens hem was de vrouw op het moment van de feiten niet in de mogelijkheid om zuiver te oordelen, de advocaat van de grootmoeder vroeg een opschorting van straf. “Mijn cliënte woont in Spanje en heeft het jongetje gewoon meegenomen naar het huis”, aldus meester Erik Bertels.

Na een maand beraad oordeelde de rechters dat de feiten bewezen waren. Beiden werden schuldig bevonden maar ontsnappen voorlopig aan een straf. Ze kregen beiden een opschorting van straf gedurende drie jaar.