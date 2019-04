Mobiel recyclagepark komt naar Mechelaars toe Wannes Vansina

18 april 2019

15u52 1

Het mobiel recyclagepark van IVAREM komt in 2019 voor het derde jaar op rij naar de Mechelaars toe. Het komt twee keer naar het Plein-der-Verenigde-Naties, twee keer naar de Gandhistraat en één keer naar Nekkerspoel. De locatie in Heffen valt weg wegens te weinig bezoekersaantallen de vorige keren. Bewoners worden op voorhand geïnformeerd met een flyer wanneer een mobiel recyclagepark in hun buurt wordt opgesteld. “Nagenoeg alle afvalstoffen die in een gewoon recyclagepark aanvaard worden, kunnen in het mobiel recyclagepark achtergelaten worden, alleen gaat het om kleinere hoeveelheden. Klein elektro, textiel, TL-lampen, frituurolie, verf… alles wat in rugzakken, fietszakken of een kruiwagen past is welkom”, zegt schepen van Milieu Marina De Bie (Groen). De stad draagt de kosten, die op 20.000 euro worden geraamd. “We zien dat het mobiel recyclagepark vooral succes heeft in buurten waar mensen wonen die het moeilijk hebben om in het gewone recyclagepark te geraken. Zo krijgen ook zij toch de kans om hun afval correct weg te brengen en te recycleren”, zegt IVAREM-voorzitter Koen Anciaux (Open Vld).