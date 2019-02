Mitiska opent retailcenter in ‘de lus’ in 2021 Wannes Vansina

25 februari 2019

13u45 0 Mechelen Het retailpark in ‘de lus’ in Mechelen-Noord opent in 2021. Dat is de ambitie van ontwikkelaar Mitiska, die ongeveer 40 miljoen euro investeert. Er komt een 20-tal winkels grote winkels, goed voor 270 jobs.

Vanavond stelt de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mechelen Noord IV’ definitief vast. Vanaf eind dit jaar zal het van kracht zijn. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor de oprichting van het retailcenter. Er is plaats voor 27.500m² handelsruimte, goed voor maximum 24 handelszaken, waarvan acht nu nog gevestigd zijn aan het Keerdok (JBC Van den Borre AS Adventure Blokker Pro Duo Leenbakker Baby Dump en – onder voorbehoud - Orchestra). Ze moeten daar weg omwille van de geplande woonontwikkeling.

“We creëren een plaats voor grotere handelszaken die in de binnenstad geen plek vinden”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) uit. Het alternatief zie je op de weg naar Leuven: een wildgroei aan baanwinkels die aan niks of niemand zijn gebonden. Wij willen dat op een gestructureerde en kwaliteitsvolle manier organiseren.”

“Géén shoppingcenter”

“Het wordt géén shoppingcenter à la Wijnegem”, benadrukt burgemeester Bart Somers (Open Vld). “Van in het begin hebben we erover gewaakt dat het economisch belang van ons winkelhart altijd centraal stond. Er zijn nu eenmaal bepaalde winkels die niet inpasbaar zijn.” Zo moeten de winkels in het retailcentrum een zekere oppervlakte hebben (minimum 900m²), zijn zuivere kleding- en schoenenwinkels uitgesloten en komt er slechts één horecazaak.

Het retailcenter komt op een zichtlocatie. Vandaar dat belang wordt gehecht aan de beeldkwaliteit. “Voor de gevelafwerking wordt natuursteen gebruikt, er komen grote glaspartijen en witte metaalstructuren. De groenaanleg zal kwalitatief zijn”, zegt Jan Du Bois van Mitiska. “Het zal een park worden dat zijn voorgaande niet kent in Vlaanderen en daarbuiten, met deels ondergrondse parking en behoud van 30% van de groene ruimte.”

“Vraag is enorm”

Volgens de ontwikkelaar zal het retailpark snel zijn ingevuld. “De vraag is enorm groot naar grootschalige handelszaken in en rond Mechelen. De afgelopen jaren is er nauwelijks aanbod bijgekomen, terwijl Mechelen een groeiende stad is.” Du Bois gaat ervan uit dat op de site zo’n 270 personen zullen worden tewerkgesteld, het 100-tal huidige op de Keerdoksite meegeteld. “Ook die winkels zullen personeel aanwerven want ze gaan beter draaien dan op de huidige locatie, die minder bereikbaar is en een parkeerproblematiek kent.”

Volgens de stad werd de compensatie voor het te kappen bos reeds gerealiseerd, deels ten oosten van de Liersesteenweg. De rietvegetatie wordt op de site zelf herplant. Het zou ook gaan om een duurzaam project, dankzij onder meer meer een groendak, zonnepanelen, verwarming door middel van warmte pompen en regenwaterhergebruik. “Het project moet zelf instaan voor de helft van zijn energievoorziening”, aldus Du Bois.

De ontsluiting gebeurt via een nieuw kruispunt op de N16, ter hoogte van de afsplitsing van de R6. Daar komt ook een halte voor openbaar vervoer. Vanaf dit kruispunt wordt de zone bereikbaar via een nieuwe parallelweg met de R6 en een brug over de R6. Daarnaast zal de ontwikkelaar ook investeren in een fiets- en voetgangersverbinding met het jaagpad en het Vrouwvlietpad.