Miss België komt naar Warm Welkom Weekend 17 maart 2018

De Mechelse handelaars organiseren vandaag en morgen het Warm Welkom Weekend. Tijdens dit shoppingweekend stellen de handelaars naar goede gewoonte hun nieuwe collectie voor en leggen ze hun klanten extra in de watten. Op zaterdag komen onder meer steltenlopers en muzikale botsauto's de boel opvrolijken en vinden workshops plaats. Het hoogtepunt wordt net als in oktober een rijdende catwalk op zondagnamiddag. Een truck rijdt doorheen de winkelstraten en houdt halt op zeven stopplaatsen. Paris Londres wist Miss België Angeline Flor Pua te strikken als model. "De rijdende catwalk is niet alleen een visueel pronkstuk en leuke animatie, maar is ook het toonvoorbeeld van succesvolle samenwerking tussen handelaars: modellen worden gedeeld, de ene zaak levert schoenen, de andere leent kleding uit of overtuigt zijn buur om de modellen van accessoires te voorzien, bloemisten verenigen zich om de truck van de nodige decoratie te voorzien enzovoort", zegt Geert Milis, voorzitter van Mechelen Meemaken.





Info: https://shoppenin.mechelen.be/warmwelkommaart. (WVK)