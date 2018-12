Misdaadauteur Luc Deflo naar laatste rustplaats gebracht. Dochters: “We zijn zo fier op jou” Wannes Vansina

01 december 2018

12u46 5 Mechelen Vrienden, familieleden en kennissen – opvallend weinig fans – hebben deze ochtend afscheid genomen van succesauteur Luc Deflo tijdens een sobere plechtigheid in zijn geliefde geboortestad Mechelen. De laatste boodschap van de populaire misdaadschrijver aan zijn fans: pluk de dag.

Luc Deflo overleed maandag. Hij werd 60. De uitvaartplechtigheid vond niet plaats in zijn woonplaats Etterbeek, maar wel in de Sint-Jozef Colomakerk, in de buurt waar hij als kind opgroeide. Een 300-tal personen woonden de viering bij, veel minder dan verwacht. Afgezien van foto’s die werden getoond op schermen was het ook een onpersoonlijke viering. Enkel de Brusselse pastoor Benno Haeseldonckx nam het woord. “Wat mij persoonlijk getroffen heeft, was zijn gewoonheid, in de zin van bescheidenheid. Ondanks het feit dat hij een gevierd auteur was, bleef hij in de omgang heel gewoon. Hij had geen enkele pretentie”, deelde de pastoor zijn ervaringen. Hij had het ook over de ziekte waarmee Deflo worstelde. “Hij heeft het afgelopen anderhalf jaar een zware weg afgelegd, van revolte tot aanvaarding, zoals alle kankerpatiënten. Hij schreef zelfs een boekje met goede raadgevingen om andere patiënten te helpen”, wist de pastoor.

Meester

Aloka Liefrink, de enige aanwezige collega uit het schrijversambt, heeft het boekje al proefgelezen, vertelde ze ons na afloop van de viering. “Veel mag ik er niet over vertellen. Het zou kunnen dat het nog wordt uitgegeven, maar Luc moest zijn goedkeuring nog geven. Het is er niet meer van gekomen.” Liefrink schreef enkele jaren geleden met Deflo de bestseller ‘Onderhuids’, maar hij was veel meer dan een collega. “Luc was een nauwe vriend. De laatste weken heb ik hem bijna dagelijks aan de telefoon gehad. Iedereen weet dat hij een meester was in zijn vak, maar daarnaast was hij een integer filosofisch iemand met een gezonde dosis humor, iemand die betrokken was. Hij had een bijzonder doorzettingsvermogen, niet alleen wat betreft zijn pen, maar ook wat betreft zijn strijd tegen zijn ziekte.”

Carpe diem

De fans mogen dan overwegend thuis zijn gebleven, volgens Aline Lapeire van uitgeverij Van Halewyck leven ze wel degelijk mee. “De mensen zijn heel verdrietig dat hij er niet meer is. De reacties op zijn fanpagina op Facebook zijn eindeloos. Ik kan mij daarin vinden: hij was een groot man.” De uitgeverij bezit nog vier onuitgegeven boeken van Deflo. Ze zullen de komende twee jaar worden gepubliceerd, te beginnen met ‘Levend speelgoed’ in februari. Wat betreft zijn Mechelse speurders zit er geen afronding in. “Hij ging er vanuit dat hij zou blijven leven. Toch draagt zijn laatste de titel ‘Carpe diem’. Mogelijk een laatste boodschap aan zijn fans”, aldus Lapeire.

De beste papa

De dochters van Luc Deflo deden hun verhaal eerder op sociale media. Ze zijn trots op hun vader. “Je bent altijd voor de volle 100 procent voor je dromen gegaan. Wat je nu natuurlijk de beste misdaadauteur van België maakt. En ik heb het misschien nooit letterlijk gezegd, maar ik ben zo fier op jou. Niet alleen omdat je zo’n geliefde schrijver bent, ook omdat je gewoon de beste papa bent die er is. Rust nu maar zacht.” Tess: “Je zal herinnerd worden als een fiere, grappige, bezorgde man en als een echte doorzetter. Ik weet dat je het moeilijk had, maar voor ons ben je blijven vechten. Ik ben zo trots dat ik je mijn papa mag noemen. Het is mooi geweest, je mag rusten nu. Papa, Tessje houdt van u.”