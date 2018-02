Minister van Sport op bezoek bij Racing 05 februari 2018

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters(N-VA) heeft zaterdagavond een bezoek gebracht aan het stadion van Racing Mechelen om er de wedstrijd van de competitieleider tegen Schriek bij te wonen. Hij kreeg een woordje uitleg over de club en mocht ook de aftrap geven. Geluk bracht dat groen en wit echter niet, want de wedstrijd eindigde op 1-1.





Muyters is eigenlijk supporter van Antwerp, maar probeert als minister regelmatig ook andere voetbalmatchen mee te pikken. "Elke rechtgeaarde voetballiefhebber kent Racing Mechelen. De club mag dan wel al een poosje uit de hoogste afdeling zijn weggezakt, het is een echte traditieclub", liet hij optekenen. (WVK)