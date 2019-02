Minister trekt Tangent uit het slop met 58 miljoen: weg pas klaar in 2021 Wannes Vansina

01 februari 2019

14u53 0 Mechelen Als alles goed gaat, dan wordt er voor de zomer eindelijk opnieuw gewerkt aan de Tangent in Mechelen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) trekt 58 miljoen euro uit voor de voltooiing van de weg- en fietsinfrastructuur. In de eerste helft van 2021 zullen de eerste wagens gebruik maken van de nieuwe verbinding.

De 2,6km lange Tangent verbindt de Brusselsesteenweg met het Douaneplein en moet de stationsomgeving en de binnenring ontlasten en voor vlotter doorgaand verkeer zorgen. De ruwbouw van het imposante project is al meer dan een jaar klaar, maar er gebeurt niets meer aan. Met zijn 58 miljoen euro wil Weyts de werken aan de stationsomgeving van Mechelen weer op de rails te zetten. “Vlaanderen investeerde al 120 miljoen euro in de transformatie van de stationsomgeving en daar doen we nu dus nog eens 58 miljoen euro bovenop”, zegt Weyts.

Dat er al meer dan een jaar niets meer gebeurt aan de Tangent, wijt Weyts aan “problemen met het projectmanagement en onderfinanciering”. Zijn kabinet wenste daar niet dieper op in te gaan. “Het heeft geen zin om over het verleden te praten. Wat telt is de toekomst en dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt”, zegt zijn woordvoerder. Het ganse project wordt getrokken door de NMBS en Infrabel, maar ook de Vlaamse Overheid is via De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken partij.

Concreet maakt de minister geld vrij voor ingrepen die de ontsluiting van het station zullen verbeteren: 16 miljoen voor fietsinfrastructuur en 42 miljoen voor wegen. “Het station van Mechelen zal na de werken meer dan ooit een verkeerswisselaar zijn: een plaats waar je snel en comfortabel kan overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Zo kunnen we veel meer mensen verleiden om te kiezen voor het openbaar vervoer, minstens voor een deel van hun traject”, aldus nog Weyts.

Voor het zover is, zal er nog veel water door de Dijle stromen. Het station zal ten vroegste in 2027 klaar zijn, maar ook aan de Tangent is nog veel werk. “De Tangent werd opgesplitst in twee aannemingen. De eerste was de ruwbouw en die is al een jaar klaar. De tweede fase is de afwerking plus de bouw van de bijkomende fietsinfrastructuur”, verduidelijkt Rudy Van Camp, communicatiecoördinator van stationsproject Mechelen In Beweging.

Dat meer geld nodig is, schrijf de woordvoerder toe aan de sterk gewijzigde prijzen sinds 2011 en de grote fietsinfrastructuur, die aanvankelijk niet was voorzien. “De opdracht moet nu nog worden toegewezen aan een aannemer. Vervolgens heeft die nog wel wat studiewerk alvorens te kunnen beginnen, maar voor de zomer moet hij zeker en vast aan de slag. Als alles vlot verloopt, dan is de Tangent in de eerste helft van 2021 klaar.”

Tussen nu en dan beloven de werkzaamheden nog aardig wat verkeershinder met zich mee te zullen brengen. De kruispunten van Tangent met de N15, de Leuvensesteenweg, de Jubellaan en de Brusselsesteenweg moeten immers allemaal nog worden aangelegd. Het is nog onduidelijk hoe en wanneer dit zal gebeuren. “Einde maart of begin april hebben we daar een beter zicht op”, besluit Van Camp.