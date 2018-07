Minister toont interesse voor Zon op Wielen 17 juli 2018

Het Mechelse Zon op Wielen is aan de eerste echte test begonnen. De vzw sloeg afgelopen weekend met de Chiro Coloma de tenten op in Paliseul, waar haar aanhangwagen met zonnepanelen de kampplaats voorziet van elektriciteit. "De opgewekte stroom gebruiken we in de eerste plaats voor de ingebouwde koelkasten, maar we hebben hem evengoed gebruikt voor een slijpschijf en het opladen van de gsms", zegt Joris Slootmaeckers. De wagen doet het prima, de op kampplaatsen gebruikelijke dieselgenerator is dus niet nodig.





Intussen liet Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein weten interesse te hebben voor het project. Zon op Wielen zoekt nog sponsors door middel van een crowdfundingsactie. Info: zonopwielen.be. (WVK)