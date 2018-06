Minister Muyters test virtuele parapente in Technopolis 19 juni 2018

02u48 0 Mechelen "Gelukkig heb ik geen hoogtevrees." Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft gisteren een spectaculaire nieuwe opstelling uitgetest in Technopolis in Mechelen.

"Ik kan zelfs de wind voelen en de dennen ruiken", lachte de minister terwijl hij aan kabels bungelde en door een VR-bril keek. De virtuele parapente maakte deel uit van 'Sport 2.0', een nieuwe sporttentoonstelling die op 30 juni de deuren opent. De expo laat bezoekers dankzij virtual reality stunts uithalen die in werkelijkheid onhaalbaar zijn, zoals bij 'het horizontaal fotomoment'. Liggend op de grond voert de bezoeker de spectaculairste bewegingen uit. Een camera zorgt voor een stop-motionfilmpje. "Ik hoop dat deze tentoonstelling de angst van jongeren voor techniek zal wegnemen. Als jongeren hierdoor wetenschappen of techniek willen studeren, dan winnen we pas echt", zegt ministerMuyters. Bezoekers kunnen onder meer een penalty trappen, een supersnelle pirouette draaien of airhockey spelen in een rolstoel. "We hadden het niet beter kunnen timen: de opening van een sporttentoonstelling middenin het wereldkampioenschap voetbal. Sport leeft altijd wel, maar tijdens het WK zie je pas echt hoe enthousiast mensen kunnen worden over sportprestaties", aldus voorzitter van Technopolis Luc Van den Brande. (WVK)