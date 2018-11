Mini-ondernemingen vallen in de prijzen Els Dalemans

18 november 2018

Voor de zeventiende keer al vond de ‘mini-markt-dag’ van Vlajo Mini-ondernemingen plaats aan het stadhuis van Mechelen. Die ‘mini-markt-dag’ is een collectieve verkoopactiviteit voor mini-ondernemingen van de verschillende scholen in de regio. Meteen vielen enkele mini-ondernemingen in de prijzen.

“De prijs voor de beste commerciële mix - met een aantrekkelijke verkoopstand en sterk verkoopteam - gaat naar de leerlingen van ‘Plantéra’ van 6 TSO uit Sjabi Puurs. Het team verkoopt eigenhandig gemaakte tuinmeubels uit paletten en planten in boomstammen”, zegt Vlajo-coördinator Chris Rits. “De tweede plaats is voor de studenten van ‘Caseiro’, ook uit 6 TSO uit Sjabi Puurs. Zij verkopen allerlei producten uit recup-vinyl. Het brons gaat naar ‘JeansCycle’, een groep leerlingen uit 6 ASO uit Scheppers Mechelen die tasjes, pennenzakken en portemonnees uit recup-jeans verkopen. De prijs door de mini-ondernemers bepaald -los van jury- is voor de leerlingen van ‘LaVendre’ van 6 TSO uit SUI Lier. LaVendre biedt een assortiment aan lavendelproducten aan.”