Minderjarige vluchtelingen organiseren benefiet voor Warmste Week Wannes Vansina

14 december 2018

Juneco, een opvanginitiatief voor minderjarige vluchtelingen van Jeugdzorg Emmaüs Mechelen, organiseert morgen zaterdagavond een benefietactiviteit in het kader van de Warmste Week. De organisatie en haar dertien jongeren nodigt jong en oud uit ten dans op muziek van de Mechelse coverband Frituur Paula, Afghaanse muzikanten Afghani Kizenam en deejays Bozy, Popli, Trisma en Jack. “We realiseren een warm nest en veilige thuis. We helpen hen bij de uitbouw van hun netwerk. Onze vrijwilligers geven hen huiswerkbegeleiding. Dat neemt niet weg dat onze uitdagingen groot blijven, en onze middelen beperkt. Met Music For Juneco hopen we op wat extra middelen voor winterkleding, een hobby voor elk van onze jongeren, en een zomerkamp. Onze jongeren zijn niet alleen vluchteling, ze moeten ook gewoon jong en puber kunnen zijn”, zegt coördinator Lynn Proven. Music For Juneco gaat door in De Club en start om 19 uur.