Minder stemlokalen in scholen 06 maart 2018

Minder Mechelaars zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober hun stem moeten uitbrengen in een school dan bij de stembusslag van 2012. Waren er toen nog elf scholen aangeduid als kiesbureau, dan zijn dat er nu nog maar zeven. "Om de scholen te ontlasten, gaan we maximaal gebruik maken van de sporthallen. Het Sociaal Huis stelt opnieuw de woonzorgcentra Hof van Egmont en De Lisdodde ter beschikking evenals wijk- en dienstencentrum Den Abeel. Het is belangrijk dat alle de kiezers de stemlokalen goed en gemakkelijk kunnen bereiken", zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA). Het aantal locaties gaat van 23 naar 21. In Muizen komt er naast sporthal Appelaar een tweede stembureau bij in parochiezaal 't Kranske in de Albertuswijk. (WVK)