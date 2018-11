Millennials grijpen de macht: 23-jarige voorzitter van Woonpunt, 24-jarige van het Sociaal Verhuurkantoor Wannes Vansina

23 november 2018

16u58 0 Mechelen Bart Somers en Kristof Calvo hebben vrijdag de ploeg voorgesteld waarmee stadslijst Vld-Groen-M+ de komende zes jaar Mechelen zal besturen. Opvallend is de grote verantwoordelijkheid die voor het eerst aan de ‘millennials’ wordt gegeven. Een 23-jarige zal sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt leiden, de voorzitter van het Sociaal Verhuurkantoor is maar een jaar ouder.

Somers zegt blij en vereerd te zijn met het team dat hij vrijdag voorstelde. “Het is de vierde keer dat ik burgemeester word, maar dit is het sterkste, meest vrouwelijke en meest diverse team dat ik ooit in stelling heb kunnen brengen.” Kristof Calvo nam dan weer de woorden “dreamteam” en “FC Barcelona” in de mond. Opvallend is dat die laatste zijn intrede doet in het college als eerste schepen, althans op papier. Omdat hij de functie van zijn partij niet mag combineren met die van parlementslid, is hij het “in eerste instantie” louter titelvoerend. “Anders dan zes jaar geleden wil ik duidelijk maken dat ik voor 100% mijn schouders zet onder dit stadsbestuur. Ik ben wat verliefd geworden op de lokale politiek en de goesting is groot om eraan te beginnen. De partij heeft de oefening voor de parlementsverkiezingen nog niet gemaakt. We zullen zien wat de toekomst brengt.” Patrick Princen (52), al zes jaar gemeenteraadslid, zal Calvo vervangen. Voorlopig? “Ik ga ervan uit dat het voor zes jaar zal zijn”, zegt Princen, nu nog adviseur-generaal bij de RSZ-inspectie. Zijn ambitie: van Mechelen de beste fietsstad maken. “Als schepen van Openbare Werken heb ik heel wat hefbomen in handen.” Hij zal dan wel moeten samenwerken met Alexander Vandersmissen, de nieuwe schepen voor Mobiliteit. Ook hij is nieuw in het schepencollege, maar iedereen kent hem natuurlijk als de huidige voorzitter van Woonpunt. Ook nieuw zijn Abdrahman Labsir en Gabriella De Francesco. De medewerker van J@M krijgt Jeugd, Sport en Preventie, de stadsambtenaar (38Volt) Sociale Zaken, Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. Huidige schepenen Greet Geypen (Stadsontwikkeling), Björn Siffer (Cultuur), Koen Anciaux (Financiën en de nieuwe bevoegdheid Dierenwelzijn) en Marina De Bie (Milieu) blijven ook na 1 januari in het college. De laatste twee zullen na drie jaar vervangen worden door respectievelijk Vicky Vanmarcke en een nog onbekende Groen-verkozene. Opvallend: van de negen leden van het college zijn er vijf van Open Vld en vier van Groen, terwijl Groen toch meer verkozenen telt in de gemeenteraad. Slecht onderhandeld Kristof Calvo? “Ik zie negen ‘stadslijsters’, met de burgemeester als ‘stadslijster’ bij uitstek. Afgezien van zijn functie zijn alle mandaten netjes verdeeld.” Vanmarcke, 30, is een van de zeven jonge verkozenen van ‘Generatie 2800’. Ook twee andere millennials krijgen opvallend veel verantwoordelijkheid: Arthur Orlians (23) wordt voorzitter van Woonpunt, Elisabet Okmen voorzitter van het Sociaal Verhuurkantoor. Midden december zal de stadslijst het bestuursakkoord voorstellen. Grootste prioriteiten zijn volgens Somers de uitbouw van Mechelen als fietsstad, betaalbaar wonen, het draaiend houden van de economie en de strijd tegen (kinder)armoede.

“Heel veel goesting in Woonpunt”

Arthur Orlians (23) studeerde nog maar net af – hij studeerde Politiek Recht en Fiscaal Recht – maar wordt op 1 januari wel voorzitter van Woonpunt. Hij vervangt Alexander Vandersmissen waarmee hij de afgelopen maanden intensief campagne voerde. “Ik heb de afgelopen maanden veel geleerd maar besef dat ik nog veel zal moeten leren. Ik ben mij momenteel aan het inlezen. Ik ben heel gemotiveerd en besef dat ik een grote verantwoordelijkheid krijg. Ik heb er heel veel goesting in.” Orlians gaat trouwens ook aan de slag als medewerker van Bart Somers in het Vlaams parlement.

“Sociaal Verhuurkantoor is uitdaging”

Elisabet Okmen (24) studeerde recent af als Economiste en werkt als Functioneel Analist bij Planet Talent. Die job zal ze vanaf volgend jaar combineren met het voorzitterschap van Sociaal Verhuurkantoor Mechelen. “Ik ben verrast en besef dat het een hele uitdaging is waar ik voorsta. Ik krijg de kans en moet mij nu bewijzen.” De stadslijst wil tegen 2025 met het Sociaal Verhuurkantoor 400 extra sociale huurwoningen realiseren. Okmen zet zich al langer in voor de zwakkeren in Mechelen, meer bepaald in Nekkerspoel voor kinderen die weinig interesse hebben voor school. “Twee jaar geleden zijn we er gestart met huiswerkbegeleiding en dat werkt.”