Milan en Kiara vormen jeugdprinsenpaar Wannes Vansina

24 december 2018

Gilde De Knullen heeft afgelopen weekend in het Speelgoedmuseum een nieuw jeugdprinsenpaar verkozen. De keuze viel op Milan De Nijn (11) en Kiara Aerts (9). Ze zijn niet aan hun proefstuk toe. Voor Milan was het de tweede keer, voor Kiara de derde. Op 17 februari wordt het paar officieel aangesteld tijdens het Kindercarnavalbal, waarop alle jongeren uit Mechelen zijn uitgenodigd. Dat vindt plaats in De Loods. Op 24 maart zal het prinsenpaar meerijden in een praalwagen tijdens de 47ste carnavalstoet.