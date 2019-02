Milan (12) en Kiara (10) klaar voor aanstelling als jeugdprins -en prinses carnaval Wannes Vansina

03 februari 2019

15u19 0 Mechelen De Mechelse Gilde De Knullen maakt zich op voor de 44ste editie van het kindercarnaval op zondag 17 februari. Het wordt een bijzondere editie, want 11 is een bijzonder cijfer in de carnavalwereld.

“Op carnavalzondag 29 februari 1976 vond in de Oude Stadsfeestzaal het eerste Mechelse kindercarnavalsbal plaats met als hoogtepunt de verkiezing van de eerste jeugdprins en jeugdprinses van onze stad. Het werd meteen een overdonderend succes en het was de aanzet van een nieuwe traditie”, zegt Jean Aerts.

Dit jaar vindt het kindercarnaval plaats op zondag 17 februari in zaal De Loods aan het Douaneplein. De festiviteiten starten om 14.11 uur. Met spel, goochelen, dans en muziek zorgen de clowns Michael en Woutje samen met Jordy met ‘De Toeternitoe Show’ voor de animatie. Verder zijn er diverse optredens van dansmariekes gepland. Op het einde van het carnavalfeest zullen de jeugdprins en jeugdprinses 2019 van de stad Mechelen officieel worden aangesteld: Milan De Nijn (12) en Kiara Aerts (10).

De toegang tot het kinderfeest is gratis. Verklede kinderen kunnen ook deelnemen aan een gratis tombola. Iedereen gaat sowieso met een kleine attentie naar huis. Om het jubileum extra in de kijker te plaatsen, wordt er een kleurwedstrijd georganiseerd. De tekening is te downloaden via www.kinderstad.mechelen.be/kindercarnaval.