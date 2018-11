Midden december kennen Mechelaars hun nieuw bestuur Wannes Vansina

15 november 2018

12u37 Mechelen Een maand na de gemeenteraadsverkiezingen weten de Mechelaars nog steeds niet wie precies hun stad zal besturen met welk programma. "Midden december zullen we zeker iets kunnen presenteren", zegt Kristof Calvo.

Vld-Groen-M+ zou aanvankelijk in zee gaan met CD&V, maar die besprekingen sprongen op 23 oktober af. Officieel omdat de stadslijst na het behalen van de volstrekte meerderheid de volle verantwoordelijkheid wilde nemen en de partijen botsten op het vlak van mobiliteit, maar ook het niet honoreren van een voorakkoord van CD&V met Samen Anders in Sint-Katelijne-Waver (met de vroegere kabinetschef van Bart Somers) zou een rol hebben gespeeld. Aangezien er dus niet meer onderhandeld zou moeten worden met een externe partner, zou je verwachten dat het snel zou gaan, maar dat doet het niet. “De komende weken gaan we het bestuursakkoord nog finetunen. We zijn er nog niet, maar ik verwacht dat het werk in december rond zal zijn”, zegt Kristof Calvo (Groen). Vld-Groen-M+ had toch een programma met 463 punten? “Dat vormt uiteraard de basis, maar intussen zijn er nog een aantal memoranda geweest en leggen we ons oor ook te luisteren bij het middenveld en binnenkort de oppositie. Het gaat niet moeilijk, we pakken gewoon onze tijd om het goed en grondig te doen. Er is ook geen druk zoals in andere steden.” Burgemeester Bart Somers (Open Vld) was onbereikbaar wegens in het buitenland.