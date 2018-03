Metwimopcafé.be loodst je langs beste kroegen 13 maart 2018

02u33 0 Mechelen Wim Soons (CD&V), kandidaat-burgemeester in Mechelen, heefteen nieuwe website gelanceerd. De website 'metwimopcafé.be' zal binnenkort elk Mechels café beschrijven.

"Een korte beschrijving van het café, de prijs van een koffie of pintje en enkele speciallekes. Alles staat erop", vertelt Soons.





De nieuwe website of digitale cafégids werd gisteren voorgesteld in café De Hanekeef, het oudste café in Mechelen. Het idee ontstond na een belofte van de lijsttrekker van de CD&V-lijst in Mechelen. Een jaar geleden ongeveer beloofde hij om elk Mechels café te bezoeken. Naar schatting zijn dat er zo'n 120-tal.





"Op de website kan je me ook uitnodigen voor een gesprek. Dan kunnen we het hebben over een problematiek in Mechelen en kan er op een rustige manier over gepraat worden", aldus Soons nog. Gelijktijdig werden er gisteren ook bierkaartjes voorgesteld. Die moeten onder meer de website promoten. "Maar ze fungeren niet als flyer", benadrukt Soons. "Ze zullen niet uitgedeeld worden maar als visitekaartje gebruikt worden."





Tegen de zomer van 2018 wil de kandidaat-burgemeester van Mechelen elke café hebben bezocht. Inmiddels krijgt hij de steun van zijn verloofde. "Ja, ik zal veel op café zitten maar ze steunt me", lacht Soons. (TVDZM)