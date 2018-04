Metershoge vuurzee richt beperkte schade aan 21 april 2018

03u15 0 Mechelen De Tervuursesteenweg in Mechelen werd gisteravond opgeschrikt door een hevige brand, die gelukkig weinig schade aanrichtte.

"We werden opgeroepen voor een appartementsbrand op de tweede verdieping, maar bij aankomst bleek het om een brand achter in de tuin te gaan met vlammen die tot op een hoogte van de tweede verdieping sloegen. De buitenbrand was overgeslagen op de achterbouw met plastic golfplaten", zegt officier Ronny Cornelis. De pompiers kregen het vuur snel onder controle, de drie bewoners - drie mannen - geëvacueerd naar de ziekenwagen. Ze bleken in orde. De mannen waren op het moment van de brand aan het barbecueën. Volgens de brandweer hadden ze mogelijk iets te overvloedig brandversneller gebruikt. De woningen liepen weinig schade op, maar dienden wel verlucht te worden. (WVK)