Meteen zilver en brons voor Switch 15 mei 2018

Switch heeft zijn vuurdoop niet gemist. Het ROM Skippers Mechelen en Ropes Got Rhythm-initiatief dat rope skipping combineert met dans behaalde acht maanden na de opstart meteen een puik resultaat op het Double Dutch Contest Belgium. Het vaardigde drie teams af, die terugkeerden met twee zilveren en een bronzen medaille. Trainers Tina Mees en Remy Van Beneden zijn blij met het resultaat. "Dat we onmiddellijk bij de top kunnen aansluiten, is echt fantastisch." Op de foto ziet u team 'Comme des filles', dat twee keer zilver pakte.





(WVK)