Met kajak en surfbord zwerfvuil te lijf HELP ZONDAG MEE OM DIJLE WEER PROPER TE MAKEN WANNES VANSINA

16 juni 2018

02u42 1 Mechelen Wie dat wil, kan zondag het afval uit het water van de Binnendijle halen vanop een surfbord, een kajak of zelfs een toeristisch bootje. De opruimactie komt er na een Facebookbericht van wandelaar Diane Van den Bosch, die het drijvende afval meer dan beu was. Enkele verenigingen en clubs sloten zich aan.

Diane Van den Bosch plaatste een duidelijk berichtje op de Facebookpagina 'Ge zijt van Mechelen als...' met de titel 'Als je ook van mening bent dat er te veel viezigheid drijft op de Binnendijle'. Want Diane gaat heel vaak wandelen met haar hond op het drijvende Dijlepad. Vaker dan haar lief is wordt ze geconfronteerd met afval dat op het water drijft. Ze durft zelf wel eens iets op te rapen, als is dat natuurlijk slechts een druppel op een hete plaat. Ze besliste dat ze meer wilde doen. "Op mijn bericht kwamen heel wat negatieve reacties, dat de stad het maar moest doen, of werklozen. Maar gelukkig kwamen er ook veel positieve reacties van mensen die net als ikzelf de handen uit de mouwen willen steken."





Een van hen was Benny Boydens van Benny's Sup School. Bij 'suppen' sta je rechtop op een surfbord terwijl je peddelt. Benny organiseerde zelf eerder al een kleinschalig initiatief en kreeg onlangs ook al een gelijkaardige vraag van gemeenteraadslid Tom Kestens (Groen). "De waterkwaliteit van de Dijle is goed, anders zouden we onze activiteiten hier niet mogen doen", vertelt hij.





Drijvend bouwafaval

"Maar soms ligt het water echt vol afval, zoals als er veel volk op de Vismarkt heeft gezeten en de wind het afval in het water heeft gewaaid. Of als er groepjes jongeren samen hebben zitten drinken en hun blikjes in het water hebben gegooid", zegt Kestens nog.





Benny sprak ook zijn collega-Dijlegebruikers Malinska en Urban Escape aan. Ook zij waren meteen bereid mee hun schouders te zetten onder de opruimactie. "Onze klanten hebben natuurlijk ook graag dat het water netjes is. Dat is veel aangenamer om te varen", zegt schipper Walter Smits. Hij wijst ook de verschillende werven langs het water als vervuilers aan.





"Er wordt druk gebouwd omdat iedereen er wil wonen, maar voor een aannemer is het gemakkelijk als er eens een balk 'per ongeluk' in het water valt. Zo'n drijvend bouwafval heeft al onze boot beschadigd."





De 'Clean Up Binnendijle' start zondag om 11 uur. Bij slecht weer wordt de actie uitgesteld tot 1 juli. Het gebruik van de supplanken, de kano's en de boot is gratis. De stad stelde Diane vuilniszakken en grijpers ter beschikking. De actie is niet bedoeld als kritiek op de stad of de waterwegbeheerder. Volgens de initiatiefnemers doen zij hun best.





"Samen maken we er een leuke ervaring van en laten we zien aan de vervuilers dat wij als Mechelaars niet opgezet zijn met vervuiling in onze stad", besluiten ze.





Deelnemers moeten hun aanwezigheid vooraf op de Facebookpagina melden.